غوغل تُفكر في إطلاق نسختها الأحدث من نظام تشغيل «أندرويد»

كشف نائب مدير قسم أندرويد في شركة غوغل ديف بوري أن الخبراء يعملون على إدخال تعديلات جديدة على أنظمة تشغيل الأجهزة الذكية التي تطرحها الشركة.

حيث أكد بوريك أن غوغل تسعى للتخلص من الأخطاء البرمجية الموجودة في أنظمة أندرويد، والتي تبطئ عمل قوائم الإرسال، مشيراً إلى أن الشركة تدرك أن تصميم بعض القوائم في أندرويد بات قديماً وغير فعال، لذا ستسعى إلى تغيير هذه القوائم في نسخة “Android Q” التي ستطرحها العام القادم.

هذا وستحل نسخة “Android Q” محل نسخة “Pie” التي طرحتها غوغل أواخر أغسطس الفائت، والتي حملت للمستخدمين العديد من التجديد في الواجهات وآليات التحكم بالتطبيقات والبرامج، وزادت من سرعة عمليات البحث والتصفح عبر الإنترنت.

