بالفيديو.. عالم أزهري يُجيز زواج البنت ولو كانت في بطن أمها

تداولت عدد من وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعضو لجنة الفتوى بالأزهر سعيد نعمان قال فيه إنه يجوز للبنات الزواج في أي سن ولو كانت في بطن أمها. وقال نعمان إنه إذا ثبت بالسونار أن الجنين أنثى وزوّجها والدها برجل، وهي ما تزال في بطن أمها أصبحت زوجته، وله حق الدخول بها بعد كبرها. وأضاف عضو لجنة الفتوى في برنامج “كل يوم” على قناة “ONE” المصرية الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي والإعلامية خلود زهران أنه ليس من الضروري أن تحيض الفتاة حتى تتزوج، موضحًا أن كلامه هذا علم وقرآن، وفق قوله.

