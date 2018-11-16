بالفيديو.. عالم أزهري يُجيز زواج البنت ولو كانت في بطن أمها

تداولت عدد من وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعضو لجنة الفتوى بالأزهر سعيد نعمان قال فيه إنه يجوز للبنات الزواج في أي سن ولو كانت في بطن أمها.

وأضاف عضو لجنة الفتوى في برنامج “كل يوم” على قناة “ONE” المصرية الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي والإعلامية خلود زهران أنه ليس من الضروري أن تحيض الفتاة حتى تتزوج، موضحًا أن كلامه هذا علم وقرآن، وفق قوله.