5 أفلام مقتبسة من أساطير تاريخية.. هرقل أشهرها‎

لا يتردد مخرجو هوليوود عن تحويل الأساطير التاريخية القديمة، إلى أعمال سينمائية تحمل تفاصيل قصص رواها القدماء في فترة تكوين العقل البشري، ولا شك أننا أكثر حظًا من أجدادنا الذين آمنوا بهذه الأساطير منذ مئات السنين دون أن يعرفوا حقيقتها، لذا تحمل السطور القادمة أهم الأفلام السينمائية التي اقتبست أحداثها من أساطير خيالية.

– فيلم 300:

يروي الفيلم الحربي الذي تم إخراجه في عام 2006، قصة الملك ليونيداس الذي يقود 300 من المقاتلين الإسبارطيين ضد الملك الفارسي خشايارشا وجيشه الغازي، الذي يضم 300 ألف جندي، وظهر في الفيلم العديد من المخلوقات الخيالية التي تم إضافتها عن طريق الإخراج الرائع بتقنية “الكروما”، وتستند قصة الفيلم على واقعة أسطورية لمعركة “ترموبيل” خلال الحروب الفارسية اليونانية القديمة عام 480 ق.م.

– طروادة:

فيلم طروادة الشهير أُنتح في عام 2004، من بطولة الممثل الأمريكي براد بيت، ويروي قصة أخيل المحارب الذي يخرج مع جيوش أجمامون ليهاجم طروادة، ويقابل الأمير هيكتور القوي، في إطار ملحمي مميز، والفيلم مأخوذ من الأسطورة الإغريقية “الإلياذة” التي قصها الشاعر الأعمى “هوميروس” في أبيات شعرية.

– الإسكندر الأكبر:

ملحمة تاريخية كبيرة تروي قصة حياة الإسكندر العظيم، وأُنتج عام 2004 من بطولة كولن فاريل وأنجلينا جولي، وتدور الأحداث حول فتوحات الإسكندر المقدوني بالكثير من المبالغة والتصرف، وقد تعرض الفيلم لانتقادات كبيرة وسخرية، كما فشل على شباك التذاكر، حيث حقق 34 مليون دولار أمريكي فقط، رغم أنه تكلف 155 مليونًا.

– أوليسيس:

الفيلم الذي أنتج في عام 1954 يروي قصة جهود أوليسيس للعودة إلى منزله بعد انتهاء 10 سنوات من الحرب الطروادية، من أجل العودة إلى زوجته وما قابله في طريق عودته بعد أن غضب عليه إله البحر بوسايدن، والفيلم مأخوذ عن ملحمة الأوديسة للشاعر الأغريقي “هوميروس”.

– هرقل:

فيلم حركة تم إنتاجه في الولايات المتحدة وصدر سنة 2014، وهو من إخراج بريت راتنر، وبطولة دون جونسون، ويعتمد الفيلم بدرجة كبيرة على قصة هرقل الإغريقية وهو ابن الإله زيوس، ولطالما كان هذا هو سبب نقمته، حيث جعله هذا النسب يعاني طوال حياته، وبعد 12 عامًا من العمل الشاق وبعد خسارة عائلته يقرر إعطاء ظهره للآلهة ليجد عزاءه الوحيد في القتال، و خلال سنوات عمره كان لديه 6 من الأصدقاء لديهم عامل مشترك وهو القتال والمحبة والولاء. يتم تكليف هؤلاء بمهمة تدريب جيش ملك تراقيا من أجل أن يصبح أعظم جيش في التاريخ، ويجد هرقل أنه يقوم ببناء جيش من الوحوش الكاسرة التي لا تعرف الرحمة أبدًا.

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