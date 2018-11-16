أناقة كلاسيكية.. تألقي بإطلالة “الفرو” هذا الشتاء

لكل فصل من فصول العام موضته الخاصة وأزياءه المناسبة، ونحن الآن على أعتاب الدخول للشتاء، ومع برودة الطقس، بدأت موضة الملابس الشتوية في الظهور ومن أهمها الفرو، الذي تم استخدامه منذ الموسم الماضي كقطع إضافية تُزين كل الملابس حتى الكاجوال منها.

وأصبحت أغلب ملابس الشتاء لا تخلو من عنصر “الفرو” سواء على الأكمام أو من خلال تزيين الجيوب، أو حتى على صدرية الكنزة أو السويت شيرت.

وانتشرت كذلك صيحة استخدام تدريجات اللون الواحد من الفرو في قطعة الملابس، أو استخدام أكثر من لون من الفرو، وذلك لإضفاء لمسة مميزة.

وضمن مميزات الفرو على الملابس، أنه يعكس أناقة وكلاسيكية الشتاء، ولكن بشكل عصري؛ خاصة عند استخدامه مع السويت شيرت، وإليك بعض القطع التي تناسب مختلف الأذواق للتألق بالفرو هذا الشتاء.

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