أفضل عروض التكنولوجيا في “الجمعة السوداء”.. 200 دولار خصم على “آيفون”

لمن لا يعرف فإن “الجمعة السوداء” أو كما تسمى لدينا في الوطن العربي “الجمعة البيضاء”، هو اليوم الذي يأتي مباشرة في نهاية شهر نوفمبر من كل عام، ويعتبر موسمًا لشراء الهدايا بمناسبة العام الجديد، ولهذا فهو فرصتك للحصول على أفضل الخصومات.

التكنولوجيا لا شك أنها بين العناصر الأكثر شعبية في مبيعات هذا اليوم، وتقدم مواقع التسوق مثل “Amazon”، و”Currys PC World”، و”Argos”، العديد من العروض في “الجمعة البيضاء”، من أجهزة التليفون وألعاب الفيديو إلى السماعات الذكية وغيرها من السلع التكنولوجية المطلوبة.

“أمازون” في قائمته لهذا العام سيوفر لعبة “FIFA 18” بـ19 دولارًا فقط، فيما يوفر “أرجوس” أجهزة “Nintendo Switch” للألعاب الإلكترونية بـ269.99 جنيه إسترليني، فضلا عن تقديم عروض جيدة على أجهزة “PS4” و”Xbox One”، وبالطبع تقدم “أبل” هذا العام عروضًا فائقة على هواتفها الجديدة، بخصومات قد تصل إلى 200 دولار.

يذكر أن موقع “أمازون”، هو الأكبر إلكترونيا والأوسع انتشارًا، وقفز بصاحبة جيف بيزوس إلى صدارة قائمة أغنياء العالم العام الماضي، بعد مبيعات الجمعة السوداء في 2017، وهو موقع التجارة الإلكترونية الأكبر في العالم، تأسس عام 1994، ويُعد أكبر متاجر التجزئة القائمة على الإنترنت في العالم من حيث إجمالي المبيعات والقيمة السوقية.

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