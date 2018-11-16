إحدى أجمل جزر العالم.. هذا هو أفضل وقت لزيارة سريلانكا‎

في الطرف الجنوبي للهند بين خليج البنغال والبحر، تقع واحدة من بين أكبر 25 جزيرة في العالم، وتظهر دائمًا كخط ساحلي محاط بأشجار النخيل على امتداد الأفق.

“سريلانكا” إحدى أجمل الجزر الاستوائية في العالم، وأكثر الوجهات السياحية التي يرتادها الملايين على مدار العام، ولكن مهما كان فهناك أوقات بعينها يمكنك فيها أن تزور الجزيرة وتستمتع بأجمل أجوائها في العام.

ينقسم الطقس في الجزيرة إلى موسمين، ويكون أفضل وقت فيهما لزيارة السواحل الغربية والجنوبية خاصة؛ هو الشهور من ديسمبر إلى مارس، حيث الأحوال الجوية رائعة على الساحل.

وعلى الرغم من أن درجات الحرارة ثابتة على مدار العام بدرجة 27 إلى 29 درجة مئوية، إلا أن هذه المنطقة تشهد الرياح الموسمية من أبريل إلى سبتمبر، وخلال هذه الفترة تكون أشهر الأمطار هي أبريل ومايو ويونيو.

أما إذا كنت تحلم بالغطس في البحر، فخطط لعطلتك بين يناير ومارس، فعندها يكون البحر هادئًا، وهناك فائدة أخرى هي أنه خلال هذه الأشهر من المرجح أن تكتشف تحت الماء الحيتان الزرقاء والحيوانات البحرية.

ولرواد الحفلات الصاخبة، من الممكن أن يصلوا سريلانكا في أبريل، لحضور مهرجان السنة الجديدة بالتقويم الخاص بأهل البلاد، وهو يمثل نهاية موسم الحصاد للشعب السنهالي، ويدوم المهرجان طوال أسبوع.

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