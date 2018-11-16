قصص تعارف فنانين انتهت بالزواج.. معجبة فازت بقلب هذا النجم

إذا كانت الأجزاء المكشوفة من حياة الفنانين كبيرة، فهناك مساحات أكبر لا تزال غامضة، وكما يختار النجوم أعمالهم بعناية، فكذلك لا يقل هذا الحرص عند اختيار شريك الحياة، وهذه السطور ترصد عددًا من قصص تعارف الفنانين على أزواجهم وزوجاتهم.

1- تامر حسني:

كانت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، إحدى معجبات النجم المصري تامر حسني، وكما كثيرات؛ حاولت الاقتراب منه لكنها الوحيدة الذي فازت بقلبه.

وروى “حسني” خلال إحدى اللقاءات التليفزيونية كيف تعرف على زوجته، قائلًا: “بسمة كانت تعلق صوري في غرفتها وهي صغيرة، وعندما قابلتني في حفلي في المغرب أطلعتني على دفتر صغير ممتلئ بعبارات الحب وكانت تتخيل أنني زوجها في المستقبل”.

2- ميساء مغربي:

روت الفنانة المغربية ميساء مغربي قصة تعارفها على زوجها الأسبق، أحمد بادي، حيث كان يتابعها منذ فترة قبل أن يتحدث إليها ويطلب يدها رسميًا للزواج.

وأكدت “ميساء” في أحد حواراتها الصحفية، أن التعارف بينها وبين زوجها حدث بعدما رتبت صديقة مشتركة مقابلة لهما سويًا، الأمر الذي انتهى بزواجهما.

3- فراس سعيد:

كشف الفنان السوري فراس سعيد، عن لقاء “الصدفة” الذي جمعه بزوجته ياسمين فهمي، مشيرًا إلى أنه قابلها في أحد الاجتماعات التي سبقت تصوير أحد الإعلانات.

وأضاف بأحد حواراته الصحفية: “أعجبت بها كثيرًا وعرضت عليها الزواج وهذا الزواج أثمر عن ولد وبنت، وأنا الآن مستقر في مصر بفضل زوجتي ياسمين”.

4- رزان مغربي:

الفنانة اللبنانية رزان مغربي، روت تفاصيل تعرفها على زوجها ناجي جبران، قائلة بأحد حواراتها الصحفية: “هو زي القمر ويشبهني بالكثير من الأشياء وتعرفنا على بعض منذ أن كنت بالقاهرة لتصوير الحملة الدعائية لفيلم حرب أطاليا”.

وأضافت: “سافرت بعد تصوير الحملة إلى بيروت وبعدها عدت للقاهرة وحدثت لقاءات بيننا وتطورت لحب وزواج”.

5- نور الكاديكي:

كشفت الفنانة الليبية نور الكاديكي، ملكة جمال ليبيا عام 2010، عن قصة تعارفها على زوجها حسين السيد وهو رجل أعمال كويتي.

“نور” كانت نشرت صورة لها عبر “إنستقرام”، من حفل خطبتها عام 2015، وأرفقتها بتعليق جاء فيه أنها تعرفت على “حسين” خلال تواجدها في دبي من أجل قضاء إجازة، فنشأت بينهما قصة حب أسفرت عن الخطوبة.

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