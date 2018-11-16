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في الصين.. مبنى يطفو على وجه الماء

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فوجئ سكان مدينة “تشونغتشينغ” الصينية بمبنى مؤلف من 5 طوابق وهو يعبر نهر “يانغتزي” في المدينة.

وقام السكان بتصوير مقاطع فيديو للمبنى الضخم وهو يطفو على وجه الماء ويتحرك ببطء تحت جسر معلق فوق النهر.

وبعد الأخذ والرد اتّضح أن المبنى المتحرك هو عبارة عن مطعم عائم اضطر مالكوه إلى تغيير مكانه بعد مخالفة القوانين بالموقع الذي كان يرسو فيه.

وأشار المالكون إلى قدرة المطعم على العوم وعدم تزويده بمحركات ما جعلهم يلجأون إلى استخدام سفينتين لدفعه.

فوجئ سكان مدينة “تشونغتشينغ” الصينية بمبنى مؤلف من 5 طوابق وهو يعبر نهر “يانغتزي” في المدينة.

وقام السكان بتصوير مقاطع فيديو للمبنى الضخم وهو يطفو على وجه الماء ويتحرك ببطء تحت جسر معلق فوق النهر.

وبعد الأخذ والرد اتّضح أن المبنى المتحرك هو عبارة عن مطعم عائم اضطر مالكوه إلى تغيير مكانه بعد مخالفة القوانين بالموقع الذي كان يرسو فيه.

وأشار المالكون إلى قدرة المطعم على العوم وعدم تزويده بمحركات ما جعلهم يلجأون إلى استخدام سفينتين لدفعه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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