اعتداء مسلح جديد على المستشفيات بمدينة بنغازي

أفادت منظمة الصحة العالمية في ليبيا، الخميس، بأن مجموعة مسلحة هاجمت مستشفى متخصصا في أمراض المسالك البولية في مدينة بنغازي واعتدت على 3 ممرضات ورجلي أمن.

وأوضحت المنظمة، على حسابها الرسمي في تويتر، أن المجموعة المسلحة سرقت معدات وأجهزة من المستشفى.

وشددت المنظمة على أن الهجمات على المرافق الصحية يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، داعية كافة الأطراف إلى “احترام قدسية الرعاية الصحية”.

وكانت بعثة الأمم المتحدة قد أدانت الخميس “الهجوم المسلح “على مركز الجراحات التخصصية في بنغازي، داعية إلى توقف “أعمال العنف المستمرة “ضد المرافق الطبية وأطقمها.

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