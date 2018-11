خلال اجتماع له، صرح الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، جيف بيزوس، باعتراف صادم وغير متوقع حول الشركة، الأسبوع الماضي.

وبالرغم من قيمة الشركة التي تقترب من الترليون دولار، وبالرغم من كونه أغنى رجل في التاريخ الحديث، إلا أن بيزوس، أكد أن شركته العملاقة ستقهر يوما ما، وفقا لموقع “بزنس إنسايدر”.

وقال بيزوس:

“أمازون ليست أكبر من أن تفشل.. في الواقع، أتوقع أن أمازون يوما ما. سوف تفلس أمازون. إذا نظرت إلى شركات كبيرة، فإن أعمارها تميل إلى حوالي 30 سنة، وليس مئة عام”.

وأثار حديث بيزوس الدهشة، فمن غير المعتاد بالنسبة للمدراء التنفيذيين -ولا سيما رئيس إحدى الشركات الأكثر نجاحًا في العالم- أن يتحدثوا عن شركتهم بمثل هذه الشكل.

ويرى بيزوس، أن الهدف هو تأجيل (الفشل) المحتوم لأطول فترة ممكنة – وأن طريقة القيام بذلك هي التركيز على العملاء.

وأضاف:

“إذا بدأنا التركيز على أنفسنا، بدلا من التركيز على عملائنا، فإن ذلك سيكون بداية النهاية… علينا أن نحاول تأخير ذلك اليوم لأطول فترة ممكنة”.

يذكر أن القيمة السوقية لعملاق التجارة الإلكترونية “أمازون” وصلت إلى مستويات التريليون دولار، لتصبح بذلك ثاني شركة أمريكية مدرجة في بورصة وول ستريت تصل قيمتها السوقية إلى هذا الرقم بعد شركة أبل.

The post أمازون ستفلس.. رغم قيمتها الترليونية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا