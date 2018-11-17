دراسة: رقائق الشيبس مفيدة للصحة

كشفت دراسة حديثة نشر نتائجها موقع “هيلثي إيتنغ” (الأكل الصحي)، أن كمية قليلة من الرقائق، أقل من 15 قطعة، يمكن أن تكون ذات قيمة غذائية للجسم، إذ تمده بالملح والدهون اللازمة وبسعرات حرارية قليلة.

وتعد الدهون الغذائية التي يحتويها الشيبس ضرورية لامتصاص بعض العناصر الغذائية، وإذ ما تناولتها فلن تحصل على الأرجح على أي كوليسترول، لأن الزيوت النباتية المستخدمة لصنعها خالية من الكوليسترول.

وعلى الرغم من التأكيد على عدم خطورة “الشيبس” على الصحة العامة للجسم، إلا أن الخبراء يوصون بعدم الإكثار منه، وكذلك عدم الاعتماد عليه لوحده في الحصول على العناصر الأساسية المغذية.

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