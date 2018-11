كشفت شركة هيونداي عن نيتها طرح نموذج معدل كبير من سيارات “سنتافي” الشهيرة.

حيث ستأتي سيارة “جراند سنتافي” القادمة بهيكل عصري مميز، وقمرة واسعة تستوعب 8 ركاب، وستجري بعض التعديلات الخارجية على المظهر مقارنة بنموذج “سنتافي” الحالي.

أما بالنسبة لقمرة هذه السيارة فستتجهز بأحدث تقنيات أنظمة المولتيميديا المتطورة، وشاشتين، واحدة تعمل باللمس في منتصف واجهة القيادة، وأخرى مقابل السائق، بالإضافة إلى أنظمة مراقبة تعتمد على كاميرات خارجية ترصد كامل محيط المركبة.

هذا وسيضمن للمركبة أداءها القوي محرك بـ 6 أسطوانات وسعة 3.3 ليتر، قادر على توليد عزم يبلغ 290 حصانا، فضلاً عن علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل، ونظامي دفع أمامي ورباعي.

The post شركة هيونداي تطرح نموزج مُعدل من سيارات سنتافي الشهير appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا