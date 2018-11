هاتف نوكيا الجديد قادر على الصمود لـ21 يوماً قبل إعادة شحنه

كشفت شركة HMD Global المالكة لحقوق بيع أجهزة نوكيا عن هاتف جديد مخصص لعشاق الهواتف البسيطة.

حيث جاء هاتف Nokia 106 الجديد بهيكل بلاستيكي صغير، ولوحة مفاتيح بأزرار كما في الهواتف القديمة، وبطارية بسعة 800 ميلي أمبير تخوله العمل لـ 15.7 ساعة في وضعية الاتصال وإجراء المكالمات، و لـ 21 يوما تقريبا في وضعية الاستعداد.

هذا وزودت نوكيا الجهاز أيضا بشاشة ملونة بمقاس 1.8 بوصة، ومعالج “MTK 6261D”، ومنفذين لبطاقات الاتصال، وذاكرة(4+4) غيغابايت، تمكنه من تخزين 2000 جهة اتصال، و500 رسالة نصية.

ومن المتوقع أن يطلق الجهاز بأربع ألوان أساسية هي الأبيض والأسود والرمادي والأزرق، أما سعره في الأسواق فسيكون 30 دولاراً تقريباً.

