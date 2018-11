أعلن علماء جامعة روتجرز الأمريكية أن عدم كفاية ساعات النوم للأطفال تسبب عادات غير صحية في الأكل والبدانة وقلة الحركة.

حيث شملت الدراسة التي أجراها العلماء 177 ألف طفل ومراهق (8-17 سنة) درس الباحثون خلالها عاداتهم في الأكل ومستوى النشاط البدني وطول فترة النوم. وتبين أن الأطفال ما دون 12سنة ناموا أقل من 9 ساعات في اليوم، وحوالي 40 % من الذين اشتركوا في الدراسة لم يولوا مسألة النوم أي اهتمام وكانوا ينامون أقل من الفترة التي ينصح بها الأطباء.

هذا واتضح من نتائج هذه الدراسة بأن قلة النوم تصبح سبباً في نشوء عادات سيئة، فالأطفال الذين كانوا ينامون أقل من المعدل المطلوب يمتنعون عن تناول وجبة الفطور، ويكتفون بالوجبات السريعة والحلويات ويبتعدون عن المواد الغذائية المفيدة، علاوة على هذا تؤثر قلة النوم في النشاط البدني للطفل فيفضل الجلوس وعدم الحركة. هذه العادات الجديدة أدت في نهاية المطاف إلى زيادة الوزن ومن ثم إلى البدانة.

وكان علماء نفس أمريكيون أخرون قد اكتشفوا أن الحرمان من النوم يساعد في مكافحة الاكتئاب وخلصوا إلى هذه النتيجة من خلال التحليل الاحصائي لـ 66 دراسة مستقلة عن تأثير قلة النوم على الاكتئاب.

The post رغم علاجه للاكتئاب.. حرمان الأطفال من النوم يؤثر على صحتهم appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا