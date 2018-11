سامسونغ تبتكر هاتفاً مخصصاً لرجال الأعمال ومُحبي الفخامة

أعلنت شركة سامسونغ عن ابتكارها لهاتف جديد مميز مخصص لرجال الأعمال ومحبي الهواتف الفاخرة.

حيث جاء هذا الهاتف بهيكل معدني قابل للطي شبيه بالهواتف التي صدرت أوائل القرن الحالي، لكن ما يميزه هو وجود شاشتي AMOLED بمقاس 4.2 بوصة، واحدة داخلية، وأخرى أمامية يمكن استعمالها لتصفح المواقع، ومشاهدة أو إجراء مكالمات الفيديو.

هذا وزوّد هاتف “W2019” الجديد بمعالج “Qualcomm Snapdragon 845” وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين 128/256 غيغابايت، ونظام تشغيل “Android 8.1”.

كما يبلغ سعر هذا الجهاز 2700 دولار، وتوفر سامسونغ لمستخدميه إمكانية استبدال الشاشة أو البطارية مجانا مرتين كل عام في حال تلفهما.

