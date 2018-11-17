ليبيا تُشارك العالم بيوم الأطفال الخُدّج

في إطار مشاركة ليبيا في اليوم العالمي لأطفال الخداج، اقيمت بمسرح الطفل بمدينة بنغازي احتفالية بهذا المناسبة برعاية مركز بنغازي الطبي ومستشفى الاطفال والهلال الاحمر الليبي.

وشملت الاحتفالية أنشطة تثقيفية وتوعوية خاصة بالأسرة وموجهة لعائلات الأطفال حديثي الولادة بأشرف نخبة من الاستشاريين والمتخصصين في هذا المجال.

وتضمنت الاحتفالية مداخلات لمختصين لتوعية اولياء الامور في كيفية التعامل مع هذه الفئة من الاطفال عن طريق محاضرات واوراق بحثية متعلقة بهذا الموضوع.

ويقصد بالأطفال الخُدّج أولئك الأطفال الذين يولدون قبل الموعد المتوقع للولادة بثلاثة أسابيع على الأقل، وقد خصصت لهم منظمة الصحة العالمية يوما عالميا لتسليط الضوء عليهم وعلى والمشاكل التي يواجهونها في اوائل اعمارهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية