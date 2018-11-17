بعد 129 عاما.. إتفاق على إعادة تعريف الكيلوغرام

وصل العلماء إلى إتفاق حول إعادة تعريف قيمة الكيلوغرام، وذلك في قرار يرجح أن يرفع من دقة المقاييس العلمية.

وبعد اجتماع استمر لأسبوعا كاملا للدول الأعضاء في المكتب الدولي للأوزان والمقاييس بقصر فرساي القريب، تم الاتفاق على إعادة تعريف الكيلوغرام على أساس قيمة ضئيلة لكنها لا تتغير وتسمى ثابت بلانك، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية.

وتستمد كافة مقاييس الكتلة الحديثة من الكيلوجرام، سواء كانت ميكروغرامات الأدوية أو تراب الذهب أو كيلوغرامات الفاكهة أو السمك أو أطنان الصلب. ويرى خبراء أن إعادة تعريف الكيلوغرام تمثل أهم إعادة تعريف لإحدى وحدات القياس منذ أعيد حساب الثانية في عام 1967 وهو قرار ساعد في تيسير الاتصال عبر العالم من خلال تقنيات مثل نظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس) والإنترنت. هذا ويعرف الكيلوغرام منذ عام 1889 كتلة لامعة من البلاتينيوم-إريديوم محفوظة في وعاء زجاجي خاص.

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