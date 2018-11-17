خبراء بريطانيون يخمون مكان مدينة أتلانتس المفقودة

يعتقد خبراء بريطانيون مختصون في مجال الأقمار الاصطناعية أن مدينة أتلانتس المفقودة حاليا هي بقايا لأطلال عمرتها الفيضانات قبالة السواحل الإسبانية.

وبحسب ذي صن، يرى الخبراء، أنه خلال فترة العصور القديمة يمكن العثور على بقايا الحضارة الأسطورية، وتحديدا في مكان ما شمال مدينة، كاديز التي كانت تعرف بالأندلس.

وتمتلك المدينة التي تم تسجيلها في كتابات الفيلسوف اليوناني، أفلاطون، العديد من الميزات التي تتسم بها، شملت جدارا ضخما للميناء، وأعمدة ضخمة ومعبدا للإله “Poseidon”، وقطعا دائرية ضخمة منقوشة من قبل الأطلنطيين.

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