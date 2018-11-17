بالفيديو.. كلب صغير يقلب قانون الغاب

قلب كلب صغير قانون الغاب، وتمكن من إنزال ملك الغابة عن عرشه، وتسبب له بإحراج شديد أمام زوجته اللبؤة، ولحسن الحظ استطاعت الكاميرا توثيق هذه اللحظات النادرة جدا.

وظهر في مقطع فيديو نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، السبت، أسد ضخم ولبؤة، وكان يقف وراءهما كلب صغير تبدو عليه الثقة. وبعد لحظات توجّه الأخير بشكل انتحاري إلى اللبؤة والأسد اللذين يفوقان حجمه بمئات المرات.

عندها بدت الدهشة على الأسد الذي انتظر حتى اقترب الكلب المتهور كثيرا منه، إلا أنه لم يتوقف وبدأ بمهاجمة “ملك الغابة” وزوجته، وقفز لمحاولة النيل منهما.

وعندما ابتعدت اللبؤة قليلا، توجّه الكلب إلى الأسد الذي وجد نفسه بموقف محرج وتراجع للخلف خشية من أنياب الكلب الصغير التي استطاعت أن تنال بعض الشيء من صاحب الجسد الضخم.

وأبدى ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي دهشتهم من شجاعة الكلب، وبنفس الوقت من “جُبن” الأسد الذي يستطيع أن يقضي عليه بعظة واحدة، وتساءلوا إن كان هذا الأسد بوضع صحي جيد أم لا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية