إنستغرام.. التسوق أصبح ممكناً

تتسارع وثيرة التسوق عبر التطبيقات الإلكترونية بشكل كبير ومتزايد بشكل يومي تسعى من خلال هذه المميزات استقطاب أكبر عدد ممكن من المتابعين والمستخدمين لهذه الوسائل.

تجري إنستغرام تحديثات خاصة بالتسوق على المنصة لتعلن اليوم عن تحديثات جديدة تسهل فيها عملية التسوق على المستخدم؛ سيتمكن من خلالها من التمتع بالتسوق من خلال الفيديوهات التي يشاهدها على صفحة الأخبار الخاصة بحسابه قريباً.

وستتيح له هذه التحديثات حفظ الأشياء المعني بها ضمن خاصية حفظ المنشورات بنافذة التسوق الخاصة “shopping collection” بالإضافة لتسهيل عملية الإطلاع على الحسابات الخاصة بالأعمال والتي ستكون قيد الخدمة في عطلة نهاية العام.

