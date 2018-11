PUBG..قريباً متوفرة على أجهزة ألعاب سوني PS4

أعلنت الشركة المطورة للعبة الشهيرة PlayerUnknown’s Battlegrounds والمعروفة باسم PUBG سيكونون على موعد كبير في 7 ديسمبر القادم.

حيث تستعد الشركة المطورة للعبة إطلاقها على أجهزة ألعاب سوني PS4 وبعد عام من إطلاقها على أجهزة Xbox.

وبالطبع وعلى عكس المنافس الرئيسي Fortnite، ستكون اللعبة مدفوعة بحيث يتوجب على اللاعبين دفع 30$ لشراء اللعبة الأساسية، فيما سيكون عليهم دفع 50$ لشراء نسخة البقاء ” Survivor”، و60$ لشراء نسخة الأبطال ” Champion”.

كما وستتيح الشركة اليوم عملية الطلب المسبق لشراء العملات ” G-Coin” والإضافات الأخرى قبل صدور اللعبة.

ستحتوي اللعبة على أغلب المزايا المتوفرة على أجهزة Xbox ونسخة نظام ويندوز، لكنها ستكون بطابع مختلف بسبب نوعية الجهاز، كما أن اللعب ستدعم تقنية الواقع الافتراضي على أجهزة PS4 Pro مما يعطي جوًا مختلفًا للعب.

