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60 عريسًا زينوا ليالي مدينة ودان

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير| 218

الفرحة في قلوبهم لم تسعهم .. يغنون طربًا ويتبادلون التبريكات .. ستون عريسًا من مدن ودان وهون وسوكنة وزلة ومزدة ومرزق جمعهم عرس جماعي هو الخامس الذي تشهده مدينة ودان.

تزيّنت ودان بزينة شبابها العرسان، فكان المكان فرحة وبهجة وغبطة .. فرح كان سببه عرس جماعي من تنظيمِ وإشراف ورعاية جمعية ودان للتراث والسياحة التي زرعت الفرح في قلوب العرسان مخففةً عنهم مصاريف الأعراس الباهظة.

جهود الخيّرين مستمرة لزرعِ الفرحِ في القلوب، والعهد متواصل وباق في إقامة هذا المحفل الجماعي من موسمٍ لآخر ليعم الفرح أرجاء المدينة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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