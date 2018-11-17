إكتشف 5 معلومات عن الفنانة الليبية عبير الترهوني

1) عبير الترهوني ممثلة كوميدية ليبية من مواليد بنغازي 1978.

2) قدمت العديد من البرامج الإذاعية والمسرحيات الكوميدية والمسلسلات الليبية كانت عضوا بالمسرح الشعبي بنغازي ثم انسحبت منه لتنضم للمسرح الوطني بنغازي درست حتى السنة الثالثة غعلام ثم توقفت عن الدراسة وكان تخصصها آنذاك قسم الإذاعة.

3) منالأعمال المسرحية التي شارك فيها

مع ريح الهوي تأليف محمد العقوري إخراج حماد محمد حماد

الحوش حوشكم تأليف عبد الباسط الجارد إخراج مفتاح بادي

شيع وطي تأليف محمد الأصفر إخراج محمد الصادق

عائلة فوق الريح تأليف وإخراج صالح العرفي

الدوة فيها دوة تاليف على الجهاني إخراج فرج الربع

سلم خوته اللي صبوله تأليف محمد العقوري إخراج مفتاح بادي

المستشفي تأليف وإخراج داوود الحوتي

خرف يا شعيب إعداد وإخراج / داوود الحوتي

كلام نساوين تاليف منصور بوشناف إخراج محمد الصادق

الجلهام تأليف علي الجهاني إخراج فرج عبد الكريم

كلام نواعم تأليف محمد العقوري إخراج مفتاح بادي

4) الأعمال المرئية للفنانة عبير الترهوني

حكاوي الغناوي تأليف فرج المذبل إخراج محمود الزردومي

هلال وقمرة تأليف عبد الباسط الجارد تأليف عياد ميكائيل

خبز المدينة تأليف عمر رمضان إخراج محمود الزردومي

الناس لبعضها تأليف فرج المذبل إخراج محمود الزردومي

الأدلة تأليف محمد إدريس/حوار علي الفلاح إخراج محمود الزردومي

هونها تأليف صالح الأبيض إخراج مفتاح بادي

عجائب تأليف عقيلة عبدالدائم إخراج مفتاح بادي

5) بعض الأعمال المسموعة للفنانة عبير الترهوني

من الناس للناس تأليف فرج الجعيدي إخراج رجب العريبي

عبد الله والناس تاليف صالح الأبيض إخراج مفتاح بادي

أمويلة بخته بلهون تأليف محمد العقوري إخراج مفتاح بادي

مسلسل أيام وسنين تاليف إبراهيم الخمسي إخراج مفتاح بادي

بالإضافة لمجموعة من الأعمال للأطفال مع المخرج فهيم الشريف شاركت في المهرجان التجريبي الثاني بالبيضاء وتحصلت على ترتيب الأول كأفضل ممثلة عن مسرحية (كلام نساوين).

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