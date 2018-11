قريباً ..التراجع عن ارسال الرسائل عبر تطبيق ماسنجر

وفقًا لموقع TechCrunch المهتم بالأخبار التقنية تعمل فيسبوك الآن على طرح ميزة مهمة ينتظرها مستخدمي تطبيقها ماسنجر على كلٍ من أندرويد و iOS.

وهي خاصية التراجع عن الإرسال “Unsend Message”، حيث حاليًا هذه الميزة متاحة في بلدان معينة،وقريبًا سنراها متاحة للجميع.

تأتي هذه الميزة لمن يعانون من إرسال الرسائل لأحدهم عن طريق الخطأ،أما فيما يخص إمكانية الوصول إليها، فالتنفيذ أسهل ما يُمكِن،حيث ببساطة عند الضغط مُطولًا على الرسالة المُراد حذفها، سيمنحك ذلك خيارين بدلًا من واحد، الأول التراجع عن الإرسال والثاني حذف الرسالة، على أن يكون الأخير الحذف من طرف واحد، أما الأول فسيتم حذف الرسالة من كلا الطرفين.

