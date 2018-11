«زين مالك» يرتد عن الدين الإسلامي

كشف المطرب البريطاني “زين مالك” العضو السابق في فريق “وان دايركشن” الغنائي، عن ارتداده عن الدين الإسلامي.

وأكد مالك “25 عاماً، أنه لم يعد يؤمن بأي من عقائد الإسلام، وامتنع عن ممارسة الصلوات الخمس اليومية، وذلك في حديث له مع النسخة البريطانية من مجلة “فوغ”، وفقاً لصحيفة “ذا إندبندنت” البريطانية.

وقال:

“لا أعترف بأنني مسلم، وأعتقد أن معتقدات الناس الدينية هي أمر يتعلق بالشخص فقط”.

وتابع:

“لا أعتقد أنك بحاجة إلى تناول لحم معين، ولا أعتقد أنك بحاجة لقراءة صلاة بلغة معينة 5 مرات في اليوم، لم أعد مؤمنا بكل هذا، أنا أؤمن فقط بأنه إذا كنت شخصا جيدا فإن كل الأمور في حياتك ستسير على مايرام”.

وعبّر زين مالك في المقابلة، وهو الصديق الحالي لعارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية، جيجي حديد، والذي رباه آباء مسلمون في ويست يوركشاير، عن تردده في مناقشة إيمانه، لأنه “أصبح يشكل كارثة دينية للفلاسفة”، بحسب تعبيره.

وأوضح:

“أريد فقط أن أحتفظ بما أؤمن به بيني وبين نفسي، وأشعر أن هذا يجعلني أتحرك في الحياة بطريقة لطيفة”.

وما بين مؤيد ومعارض، تباينت ردود فعل معجبي زين مالك على قراره بتخليه عن الدين الإسلامي، إذ هاجمه بعض منهم بعبارات سيئة، بينما أشاد بعضهم الآخر بقراره، واعتبره قرارا شجاعا.

