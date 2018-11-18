لصاحبات الشعر الخفيف.. 4 نصائح تحميه من التساقط

الشعر الخفيف مشكلة تؤرق الكثيرات، خاصة أنه يؤثر بشكل سلبي على إطلالتهن، ورغم وجود الكثير من طرق العلاج ما بين الوصفات الطبية والمنتجات الطبيعية، وصولاً إلى العلاج بالليزر، إلا أن هناك بعض النصائح الهامة التي يمكن أن تساهم في حل المشكلة وتجميه أيضا من التساقط.

1- قص الشعر:

أول نصيحة للتخلص من الشعر الخفيف هو قص شعرك من فترة إلى الآخر، على أن تتجاوز المدة بين المرتين 6 أشهر، حيث يساعد قص الشعر على إعادة حيويته خاصة المقصف، ويجعله ينمو أسرع وأفضل.

2- المكواة والسشوار:

الأدوات الحرارية، تُضعف خصلات الشعر وتزيد من مشاكله، وخاصة التقصف الذي يظهر الشعر بمظهر ضعيف أكثر، لهذا تجنبي استخدام مصفف الشعر الحراري.

3- المستحضرات الكيميائية:

استخدام مستحضرات الشعر التي تحتوي على مواد كيميائية بشكل مبالغ فيه يرهق فروة الرأس وتساقط الشعر وظهور مشكلة الشعر الخفيف، لذلك من الأفضل تقليل استخدام المواد الكيمائية على الشعر لتجنب هذه المشكلة.

4- صبغ الشعر:

صبغ الشعر كثيرا يؤدي أيضا إلى تفاقم مشكلة الشعر الخفيف، وذلك لأن الصبغة ترهق الشعر كثيرًا وفروة الرأس، ما يؤثر بالسلب على نمو الشعر وصحته، وتؤدي إلى ضعفه بشكل كبير، لذلك حاولي أن تباعدي بين فترات اعتمادك للصبغات.

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