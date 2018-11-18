أحلام الجمهور أوامر.. 5 فنانين حققوا رغبات معجبيهم

لا يكف نجوم الفن عن المنافسة فيما بينهم لتقديم الأفضل دائما، لزيادة قاعدتهم الجماهيرية، ولكن عندما تتحول المنافسة من “الساحة الفنية” إلى “ساحة الخير”، تلبية لطلب أو تحقيقا لحلم بسيط حتى ولو مجرد رؤية نجمه المفضل، فالاختبار حتمًا يكون أصعب في “حضرة الجمهور”.

هؤلاء النجوم، قرروا الذهاب إلى الجمهور بأنفسهم ومساعدتهم على تحقيق أحلامهم تلبية لطلباتهم.

1- تامر حسني:

حقق الفنان المصري تامر حسني، رغبة فتاة كفيفة، قالت خلال لقاء تلفزيوني معها إنها تتمنى مقابلته، مؤكدة أن والدها كان يكافئها دائما بألبوماته الغنائية عند التفوق في التحصيل الدراسي.

“تامر”، رد الفتاة التي تدعى “منة” عبر حسابه على “فيسبوك”، مؤكدًا أنه ينتظر مقابلتها، وطالب القائمين على البرنامج التواصل معه لمعرفة كيفية الوصول إليها.

2- كاظم الساهر:

استجاب النجم العراقي كاظم الساهر، لرغبة طفل مريض بالسرطان يدعى “كارم”، الذي لم يكن يتطلع لشيء سوى مقابلة “القيصر”، ففاجأه الأخير بالفعل والتقاه في كواليس برنامج اكتشاف المواهب الغنائية “ذا فويس”.

3- نانسي عجرم:

النجمة اللبنانية نانسي عجرم، فاجأت الطفلة نور، المريضة بالسرطان، بزيارتها في المستشفى، فور معرفتها بحلمها في رؤيتها والغناء معها، وبالفعل قدما سويًا أغنية “يا بنات”.

4- فايز المالكي:

للفنان السعودي فايز المالكي العديد من المبادرات الطيبة، فهو تكفل بمصاريف مرحلتين من علاج مريض من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما نجح في تحقيق حلم شاب سعودي بحصوله على الموافقة من والد الفتاة التي يحبها لزواجهما، عقب رفضه في وقت سابق.

5- الشاب خالد:

فتاة تونسية، طلبت من أهلها قبل خضوعها لعملية جراحية خطيرة، تحقيق رغبتها في رؤية النجم الجزائري الشاب خالد، وبالفعل لبى رغبتها وذهب إلى المستشفى ودخل إلى غرفة الفتاة مرتديًا “البالطو الأبيض” الخاص بالأطباء؛ ليفاجئها.

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