5 نجوم عالميين ولدوا في ليبيا.. فاليريا روسي الأشهر

كانت ليبيا ولا تزال أرض المواهب على مر العصور، وفي حين صدرّت العديد من أبنائها الفنانين الذين رفعوا اسمها عاليا في الخارج، كانت كذلك مهدًا للكثير من الأجانب الذين ولدوا على أرضها وصاروا نجومًا فيما بعد ملء السمع والبصر، وهؤلاء أبرزهم.

لابينوت جاشي:

مغني راب شهير معروف باسم “كيد غاشي”، من أصول ألبانية، ويعيش حاليًا في بروكلين بنيويورك، لكنه ولد في ليبيا، حيث كان والديه لاجئين إليها بعد الحرب في كوسوفو، ومن ثم انتقل إلى عدد من بلدان أوروبا قبل أن يستقر في أمريكا، ليصبح أحد أشهر نجوم الراب بداية من 2014، وصدر له عدة ألبومات وهي: “Long Story Short، وSTAIRS، وAsk Bout Me”.

روزانا بوديستا:

الممثلة الإيطالية الشهيرة روزانا بوديستا، ولدت في طرابلس في 20 يونيو 1934، إبان فترة الاستعمار الإيطالي، قبل أن تنتقل إلى روما بعد الحرب العالمية الثانية، وقد أدت العديد من الأدوار في السينما الإيطالية والأمريكية، أشهرها “هيلين” في فيلم “هيلين الطروداية Helen of Troy”.

نادية علي:

ولدت المغنية الأمريكية من أصول باكستانية، في 3 أغسطس 1980، في طرابلس، ثم انتقلت أسرتها إلى الولايات المتحدة حيث أكملت حياتها في كوينز بنيويورك، وأطلقت أولى أغنياتها بعنوان “Rapture”، قبل أن تحقق شعبية واسعة بأغنيتها “Is It Love” في عام 2006.

فاليريا روسي:

مغنية إيطالية ولدت في 7 مارس 1969 بطرابلس، وأصدرت أول أغانيها بعنوان “Tre parole” في صيف عام 2001، ثم أصدرت عددًا من الألبومات أشهرها “Ricordatevi dei Fiori”، و”Osservi l’aria”.

روش كيلا:

فنان الراب الأمريكي، ولد في مدينة “سبها” الليبية، ثم انتقل مع عائلته إلى أمريكا، حيث أنتجت له شركة “موفيكس” البريطانية أغنيته الأولى والتي كانت من نوع الريغي، والتي احتلت المرتبة السادسة على قائمة “آي تيونز وورلد بيكتس”، ونجح في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة حول العالم بجولاته المتعددة بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط لترويج موسيقاه.

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