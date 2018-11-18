دليل السيدات لكسب قلب “حماتك”.. 9 أسرار لصداقة قوية

في الوقت الذي تنظر فيه بعض السيدات إلى أن العلاقة مع أم زوجها ستكون صعبة وغير مريحة وجالبة للمشاكل، ترى أخريات أن الحموات نعمة من الله، وأن العلاقة معهم يجب أن تكون جيدة وأن تأخذ شكل الصداقة.

وإذا أردتِ أن تعبُري بحياتك الزوجية أكبر الأزمات المتوقعة لها، إليك 9 أسرار تجعل علاقتك مع حماتك جيدة، وهو ما سينعكس بالطبع على حياتك الزوجية بأسرها.

1- نعمة من الله

أنظري إلى حماتك على أنها هي التي ربت الشخص الذي اخترته ليكون زوجك وشريك حياتك.

2- لا تنتظري عيد الأم

أجلبي لحماتك الورود المفضلة لديها وأظهري لها التقدير دائما بهدية دون انتظار مناسبة كعيد الأم.

3- شاركيها إعداد الطعام

هو أمر ساحر وليس له مثيل في تقريب المسافات بينكما، وستكتشفين هذا بنفسك.

4- أخوة زوجك وزوجاتهم

حافظي على علاقة جيدة بينك وبين أخوة زوجك وزوجاتهم، فأي أم لن تحب في الحياة سوى أبنائها.

5- التزمي بالقواعد

لا تفعلي أمامها شيئًا لا يتوافق مع القيم والقواعد الخاصة بها.

6- زوجك دليلك

تحققي دائما من زوجك قبل القيام بفعل معين، فربما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن.

7- شاركيها اهتماماتها

شاهدي معها مسلسلها أو برنامجها المفضل، وكذلك شاركيها اهتماماتها.

8- اطلبي النصيحة

اطلبي من حماتك النصيحة فقد تجدي لديها ما يفيدك، وغير ذلك فهذا الأمر سيجعلها لكِ بمثابة أم ثانية.

9- كوني لطيفة

لا يجب أن يكون اعتراضك على أمر ما يخصها اعتراضًا فظًا، كوني لطيفة.

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