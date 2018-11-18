نصائح ذهبية للتغذية الصحية

تلعب التغذية السليمة دورا محوريا في التمتع بالصحة والعافية والرشاقة. فما مواصفات التغذية السليمة؟
يقول خبير التغذية الألماني هارالد زايتس إن التغذية الصحية تشترط بشكل أساسي التخلي عن الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة، لأنها تحتوي على الكثير من الدهون والسكر والملح والسعرات الحرارية.
ويضيف زايتس أنه ينبغي استبدال الأغذية الغنية بالسعرات الحرارية كالحلويات بالأغذية الصحية مثل الفاكهة، حيث يمكن تناول ثمرة تفاح بدلا من الشوكولاته.
وبشكل عام ينبغي تناول خمس حصص من الخضراوات والفواكه يوميا، بواقع ثلاث حصص من الخضراوات وحصتين من الفواكه.
وبالنسبة للحبوب كالخبز والأرز والمعكرونة، فإنه ينبغي تفضيل منتجات الحبوب الكاملة.
كما ينبغي تناول الحليب ومنتجاته كالجبن والزبادي يوميا، وتناول الأسماك بمعدل مرتين أسبوعيا، وتناول اللحوم بكمية تتراوح بين 300 و600 غرام كحد أقصى أسبوعيا.
ويجب كذلك مراعاة تفضيل الدهون الصحية كالزيوت النباتية، مثل زيت بذور اللفت.
كما ينبغي تخصيص وقت كاف لتناول الوجبات ومضغ الطعام جيدا، مع مراعاة شرب كوب كبير من الماء أو حساء قبل تناول الوجبات، حيث يعمل ذلك على ملء المعدة، ومن ثم الشعور بالشبع سريعا.
ومن المهم أيضا شرب نحو 1.5 لتر من السوائل يوميا (على الأقل)، ومن الأفضل شرب الماء والمشروبات غير المحلاة بالسكر.
المصدر : الجزيرة نت
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