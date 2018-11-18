نصائح ذهبية للتغذية الصحية

تلعب التغذية السليمة دورا محوريا ‫في التمتع بالصحة والعافية والرشاقة. فما مواصفات التغذية السليمة؟

يقول خبير التغذية الألماني هارالد زايتس إن التغذية الصحية تشترط بشكل ‫أساسي التخلي عن الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة، لأنها تحتوي على ‫الكثير من الدهون والسكر والملح والسعرات الحرارية.

‫ويضيف زايتس أنه ينبغي استبدال الأغذية الغنية بالسعرات الحرارية ‫كالحلويات بالأغذية الصحية مثل الفاكهة، حيث يمكن تناول ثمرة تفاح بدلا من ‫الشوكولاته.

وبشكل عام ينبغي تناول خمس حصص من الخضراوات والفواكه يوميا، ‫بواقع ثلاث حصص من الخضراوات وحصتين من الفواكه.

وبالنسبة للحبوب كالخبز والأرز والمعكرونة، فإنه ينبغي تفضيل منتجات ‫الحبوب الكاملة.

كما ينبغي تناول الحليب ومنتجاته كالجبن والزبادي يوميا، وتناول الأسماك ‫بمعدل مرتين أسبوعيا، وتناول اللحوم بكمية تتراوح بين 300 و600 غرام كحد ‫أقصى أسبوعيا.

ويجب كذلك مراعاة تفضيل الدهون الصحية كالزيوت النباتية، مثل زيت ‫بذور اللفت.

كما ينبغي تخصيص وقت كاف لتناول الوجبات ومضغ الطعام جيدا، مع مراعاة ‫شرب كوب كبير من الماء أو حساء قبل تناول الوجبات، حيث يعمل ذلك على ملء ‫المعدة، ومن ثم الشعور بالشبع سريعا.

‫ومن المهم أيضا شرب نحو 1.5 لتر من السوائل يوميا (على الأقل)، ومن الأفضل شرب الماء ‫والمشروبات غير المحلاة بالسكر.

المصدر : الجزيرة نت

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