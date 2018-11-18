طلاق وقتل وإدمان يسلبك حياتك.. “pubg” ليست مجرد لعبة!‎

تخيل أن طائرة ألقت بك في أرض شاسعة، بعد أن أخبروك أن هناك 100 آخرين تم إلقاؤهم مثلك، ومطلوب منك أن تقتلهم من أجل البقاء حيًا لأنهم يسعون إلى قتلك وأخذ ما معك من سلاح تحمي به نفسك وطعام تتزود به.

قد تكون شاهدت هذا في أحد الأفلام، فهي قصة قريبة من فيلم “Battle Royale” الذي أنتج في عام 2000، وربما أيضاً فيلم Games HungerThe “، ولكن الحديث عن لعبة فيديو على أجهزة الحاسوب و”إكس بوكس” وحتى الهواتف الذكية واللوحية، حققت شهرة واسعة بين الشباب معروفة باسم “pubg“.

القتل دون سبب

“Pubg” هي اختصار لمصطلح إنجليزي هو PlayerUnknown’s“ “Battlegrounds أو ساحات معارك اللاعبين المجهولين، حيث تقوم بالاشتراك في اللعبة، ويطلب منك أن تقتل غيرك دون سبب سوى أنك تحافظ على بقائك.

وعلى الرغم من الفكرة العدوانية التي بلا هدف سوى القتل، والتي تخاطب كوامن سادية داخل البشر، إلا أنها رسميًا هي اللعبة رقم 4 في أكثر الألعاب انتشارًا حول العالم وهي الأولى في اليابان، فهي تجتذب اللاعبين بعيداً عن الألعاب الأخرى.

يقول جيمس هولمان كبير محللي البيانات في نيو زوو: “إنها لعبة فريدة من نوعها، حتى في هذا النوع من الألعاب، هذه اللعبة أعمق بكثير من بقية العناوين المشابهة، فهي تركز بشكل كبير على الاستراتيجية، وتعزيز القدرة التنافسية، والحصول على تنوع أكبر في الأسلحة والعناصر”.

طلاق وقتل

ولكن هل يمتد تأثير “بوبجي” العنيف خارج شاشة الهاتف أو غيرها من الوسائط التي يتم اللعب من خلالها، الحقيقة أن أحد التقارير تحدث عن تأثير ألعاب الهواتف في المجتمع العربي، جاء على قمتها “بوبجي” والتي أوصلت زوجين إلى محكمة بغداد طلبًا للطلاق بسبب اللعبة.

الأمر تكرر أكثر من مرة ، ونقلت قناة السومرية في 29 أكتوبر 2018 عن مسئول أمني، أن هناك شجارًا نسب بين صديقين بسبب اللعبة، لأن أحد الأصدقاء لم ينقذ صديقه في اللعبة مما أدى إلى خسارته، فأشهر الصديق المخدوع سلاحه في وجه صديقه وأطلق عليه النار مما أدى إلى مقتل مدني بريء أمام بيته بسبب العيار غير الصائب.

إدمان يسلبك حياتك

أكثر من 15 مليون نسخة من بوبجي، بيعت حتى الآن وتم تحميلها من متجر “جوجل” أكثر من 32.34 مليون مرة، ورغم أن اللعبة تم إطلاقها في مارس 2017، إلا أن هناك إقبال عالمي غير مسبوق عليها، فيما يمكن اعتباره إدماناً.

منظمة الصحة العالمية أقرت بالفعل إدمان الألعاب كمرض مزمن يؤدي إلى اضطراب الصحة العقلية، وتشير الإحصاءات أنه تسبب في 40 ألف حالة طلاق حول العالم بحسب ما تفيد الإحصاءات، فعلى سبيل المثال قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن 200 حالة طلاق في المحاكم البريطانية كانت بسبب الألعاب الإلكترونية، وبين كل 4665 طلب طلاق منذ بداية عام 2018، كان 200 منها بسبب إدمان الزوج على ألعاب القتال ومن بينها بوبجي، وغيرها من الألعاب.

“بوبجي” ليست بالتأكيد اللعبة الوحيدة التي تسبب الانهيار الاجتماعي، فمنذ شهور كانت “الحوت الأزرق” تحتل عناوين الصحف، لتسببها في انتحار عدد كبير من المراهقين، ولكن بخلاف طلبها منك أن تموت، فـ”بوبجي” تطلب منك أن تبق حيًا، ولكنها تسلبك حياتك الحقيقية بطريقة أخرى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية