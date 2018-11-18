“شمس صناعية” هائلة.. الصين ترفع سقف الاختراع 

نجحت الصين في صناعة شمس اصطناعية بدرجة حرارة عالية وغير مسبوقة، لاستخدامها في التفاعلات النووية، باعتبار الحرارة تُعتبر العامل الأساسي للاندماج النووي الناجح.

وتصل درجة حرارة “الشمس الصينية” إلى 100 مليون درجة مئوية، ما يعني أن لديها القدرة على توليد حرارة تفوق تلك الموجودة بمركز شمسنا بمقدار 6 أضعاف.

ويعيش العلماء المُختصين الذين أشرفوا على صناعة الشمس تحدياً للمحافظة على درجة الحرارة التي تنتجها الشمس الصناعية.

وما يجعل من هذا المشروع مُثيراً للدهشة، هو قدرة هذه الشمس على تحويل الهيدروجين إلى كميات ضخمة من الطاقة النظيفة بأقل التكاليف في حال تخطت اختبارات التشغيل بنجاح.

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