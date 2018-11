بالصور.. شاهد أحدث سيارات تويوتا الرياضية من طراز «كورولا»

كشفت شركة تويوتا مؤخرا عن نموذج جديد من سيارات كورولا ذات الشهرة العالمية الواسعة.

حيث جاء النموذج الجديد من كورولا بتعديلات ملحوظة شملت الشكل الخارجي الذي أصبح أكثر انسيابية وعصرية بفضل الأضواء الأمامية المميزة، والشبك المثبت على المقدمة، والذي يعطي المركبة طابعا رياضيا.

ويُقدر طول هذه السيارة 4 أمتار و64 سم، أما عرضها فمتر و78 سم، وارتفاعها، متر و43 سم.

هذا وستُطرح هذه السيارة بنماذج سيدان وهاتشباك، وهي مزودة بمحركات “Dynamic Forсe” بسعة 2.0 ليتر وقوة دفع تبلغ 170 حصانا، ومحركات 1.8 ليتر بقوة 140 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بست مراحل.

