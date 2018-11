شركة نوكيا تستعد لدخول ميدان المُنافسة مع أحدث أجهزة آبل

كشفت شركة “HMD Global” المالكة لحقوق بيع نوكيا عن نيتها إطلاق هاتف جديد من المتوقع أن يصبح منافساً قوياً لهواتف آبل.

حيث من المنتظر أن تعرض الشركة المصنعة هذا الهاتف في الخامس من ديسمبر القادم، ليطلق في الأسواق تحت اسم Nokia 8.1 أو Nokia X7.

هذا ويتميز الهاتف الجديد بشاشة عالية الدقة بمقاس 6.18 بوصة، تغطي كامل مساحة الواجهة الأمامية تقريباً، كما في أحدث هواتف آيفون، ومعالج Snapdragon 710 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، ونظام تشغيل Android One.

ومن المُقرر أن يُزود الهاتف بكاميرا أساسية ثنائية، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تقريبا، بخاصية الشحن السريع، ورغم كل تلك الميزات، فمن المفترض ألا يتجاوز سعره الـ 650 دولاراً.

