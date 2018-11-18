على الرغم من التكلفة الإنتاجية الكبيرة، إلا أن ذلك لم يشفع للكثير من الأفلام من إنتاج هذا العام، وأن تحصل على تقييمات متدنِّية في بعض المواقع المختصّة بتقييمات الأفلام، مثل Rotten Tomatoes و Metacritic.

فإن كُنت من متابعي آخر أخبار السينما، إليك قائمة بأسوأ أفلام هذا العام على الإطلاق، بعد حصولهم على تقييمات حرجة للغاية جعلتهم بأدنى شباك التذاكر!

أسوأ الأفلام في عام 2018 !!

فيلم Nobody’s Fool

يتحث الفيلم عن حياة امرأة يتم إطلاق سراحها من السجن ليجتمع شملها مع أختها التي تكتشف أنها على علاقة مع شخص عبر الإنترنت قد يُضايقها.

الفيلم حصل على تقييم 21% في موقع “روتن توميتو” و39% في موقع ميتاكريتيك.

فيلم Venom

فينوم، أو إيدي بروك، العدو اللدود للرجل العنكبوت بعد أن استحوذ عليه كائن فضائي منحه قدرات خارقة وغيَّر كل شيء بحياته وبات هو والكائن الفضائي كيان واحد لا يتجزّأ.

وعلى الرغم من الأحداث المشوّقة، إلا أنه حصل على تقييم 28% على موقع روتن توميتو، و35% على موقع ميتاكريتيك.

فيلم Life Itself

يتحدث الفيلم عن زوجيْن شابان من نيويورك ينتقلان من حياة الدراسة الجامعية إلى الزواج وتأسيس حياة وإنجاب طفلهما الأول، وما ينعكس من تقلبات غير متوقعة على حياتهم.

الفيلم حاز على تقييم 11% في روتن توميتو، و21% فقط في موقع ميتاكريتيك.

فيلم Peppermint

قصة انتقامية حول امرأة شابة لم يعد لديها ما تخسره في حياتها؛ فتسعى بدأب أن تسترد من منافسيها حياتها التي سبق وسرقوها منها.

حاز الفيلم على تقييم منخفض بنسبة 12% في موقع روتن توميتو، و29% في موقع ميتاكريتيك.

فيلم Gotti

تدور أحداث الفيلم حول جون جوتي الصغير الذي يناضل في علاقته مع أبيه على المستوى الشخصي، فضلًا عن رغبته في شغل منصب والده كرئيس للمنظمة الإجرامية التي أسسها والده منذ زمن.

لكن الفيلم حاز على تقييم صادم في موقع روتن توميتو بنسبة 0%، و24% في موقع ميتاكريتيك!

فيلم The Happytime Murders

في عالم يتعايش فيه الدمى والبشر مع بعضهم البعض، تقع سلسلة من جرائم القتل لمجموعة من الدمى المشاركين في أحد مسلسلات الأطفال، ويقوم محقق من الدمى في إدارة شرطة لوس أنجلوس بالاندساس لكي يستطيع التوصل إلى مرتكب هذه الجرائم.

الفيلم حاز على تقييم 22% في موقع روتن توميتو و27% في موقع ميتاكريتيك.

فيلم Father of the Year

يفضي جدل عارض بين طالبين جامعيين حديثي التخرّج عن أيٍ من والديهما يمكنه الفوز في نزال إلى فوضى عارمة حين يأخذ والداهما التحدّي جدّيًا.

حاز الفيلم على تقييم 0% في موقع روتن توميتو، و32% في موقع ميتاكريتيك.

فيلم Slender Man

كيان غريب، طويل، نحيف، ومرعب؛ يملك ذراعيْن بالغيْن بالطول، ووجه معدوم الملامح. معروف بمطاردته للأطفال والمراهقين ومسئول عن اختفاء العديد منهم.

رغم الأحداث المرعبة في الفيلم، إلا أن حاز على تقييم منخفض في روتن توميتو بلغ 7%، و30% في موقع ميتاكريتيك.

فيلم Future World

تدور أحداث الفيلم في عالم خيالي حول صبي يبحث عن عالم مستقبلي بعد أن سمع أنه يحتوي على علاج لوالدته التي تحتضر.

وحاز الفيلم على 0% تقييم في موقع روتن توميتو، و10% في موقع ميتاكريتيك.

فيلم Show Dogs

ماكس كلب بوليسي تابع للشرطة يُكلَّف بالذهاب في مهمة سرية متنكرًا على أنه كلب عرض في عرض مرموق للكلاب، جنبًا إلى جنب مع شريكه البشري لتجنب حدوث كارثة على وشك الوقوع.

حاز الفيلم على تقييم 17% في روتن توميتو، و31% في ميتاكريتيك.

فيلم Dark Crimes

يتغير مسار التحقيق في إحدى جرائم القتل إلى سلسلة من اﻷدلة الموجودة في كتاب يتحدث عن جريمة بشعة مشابهة.

وعلى الرغم من أن نجمصا كبيرًا مثل جيم كاري أدّى بطولة الفيلم، إلا أنه حاز على تقييم 0% في روتن توميتو، و24% في ميتاكريتيك.

فيلم Death Wish

بول كريسي جراح في قسم الطوارئ يرى بعينيه ما يقع في المدينة من أحداث عنيفة، وفي حادثة من هذا النوع، تموت زوجته وتدخل ابنته في غيبوبة بعد الهجوم عليهما في منزلهم بالضواحي، وبسبب تولي الشرطة للعديد من القضايا فوق طاقة عملهم، يقرر أن يحقق الانتقام بنفسه لمن سولت لهم أنفسهم فعل ذلك بأسرته.

حاز الفيلم على تقييم 17% في موقع روتن توميتو، و31% في موقع ميتاكريتيك. المصدر/ شبكة ابونواف