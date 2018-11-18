لماذا كان عام 536 قبل الميلاد الأسوأ في تاريخ البشرية؟

ذكر أستاذ بجامعة هارفارد الأميركية وفقاً لبحثٍ أعدّه، أنّ عام 536 ميلادية كان الأسوأ في تاريخ البشرية، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وفي تلك الفترة، عاشت أوروبا والشرق الأوسط وأجزاء من آسيا طيلة 18 شهراً في الظلام الدامس بسبب موجة ضباب غامضة.

وفي نفس العام، شهدت الصين تساقطاً كبيراً للثلوج، وفشلت المحاصيل الزراعية في العديد من دول العالم، وانتشر الجفاف الشديد والمجاعة في معظم أنحاء نصف الكرة الشمالي.

وذكر مايكل مكورميك، عالم الآثار في جامعة هارفارد، أن العالم لم يشهد “علامات الانتعاش والعودة إلى طبيعته، إلا بعد عام 640”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا