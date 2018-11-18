افتتاح أول فندق تحت الأرض اليوم

باتت الصين على موعد لافتتاح أول فندق تحت مستوى سطح الأرض، في خطوة تمنح لزواره مكانا مستقلا للنوم العميق رغم كلفته الباهضة.

ويتكون فندق إنتركونتتنال شنغهاي وندرلاند من 18 طابقا توجد داخل حفرة ضخمة في الأرض ومن خلفها منجم سابق، إضافة إلى 16 طابقا آخرين موجودة تحت مستوى سطح الأرض، فيما يقبع طابقان تحت الماء، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية.

وقال المهندس المعماري الذي عمل تصميم الفندق، مارتن يوخمان، إنه عمل على تصميم العديد من المباني الفاخرة في القارة الأوروبية، إلا أن هذا المبنى يعتبر الأهم في حياته المهنية.

هذا وتم البدء بالعمل على المشروع عام 2006، في حين استهلت أعمال البناء عام 2013، وبلغت تكلفة الفندق 288 مليون دولار.