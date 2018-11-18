أرقام قياسية لمبيعات مذكرات ميشيل أوباما

بعد أول يوم من نشرها اقتربت مذكرات السيدة الأولى الأميركية السابقة، ميشيل أوباما من بيع مليون نسخة

وأعلنت دار النشر “كراون ببليشينغ”، الجمعة، أن المذكرات التي تحمل العنوان “بيكمنغ” بيعت منها 725 ألف نسخة. وفقا لأسوشيتد برس.

ونزلت مذكرات ميشيل أوباما إلى الأسواق العالمية، الثلاثاء الماضي، بعدما تمت ترجمتها في نفس الوقت إلى 30 لغة.

كما أعلنت “كراون ببليشينغ” أنها رفعت عدد النسخ المقررة طباعتها من الكتاب من 1.8 مليون إلى 2.6 مليون نسخة.

وأوردت ميشيل أوباما البالغة من العمر 54 عاماً، في مذكراتها الصعوبات التي واجهتها في العمل، وعن عدم اهتمامها بالسياسة، إلى جانب رفضها مسامحة دونالد ترامب على طعنه في وطنية زوجها باراك أوباما.

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