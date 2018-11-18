عربات قطار تتطاير في سماء أمريكا

تساقطت نحو 30 عربة من قطار خرج عن مساره في ولاية جورجيا الأميركية أمس، وذلك خلال سيره على جسرٍ في بلدة بيرومفيل حيث يعيش نحو 500 شخص.

وقال رئيس قسم الإطفاء، بريت واليس، أنّ هناك تقارير أوضحت أن بعض هذه العربات كانت محملة بغاز البروبان.

ووفقاً لما ذكرت “سكاي نيوز” فقد أوضحت مصادر في السكة الحديد، أنّ القطار كان يضم 72 عربة محملة بأشياء لم يتم ذكرها، بالإضافة إلى 69 عربة فارغة.

وقد تم إجلاء جميع سكان المدينة، لحين تقييم أضرار الحادث الذي وقع في السابعة صباحاً، ولم تنجم عنه أية إصابات، إلا أنه تسبب في إغلاق عدد من الطرق.

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