فنانة ليبية: وزنى زاد 50 كيلو بسبب مواقع التواصل الاجتماعى.. فيديو

قالت الفنانة الليبية أروى أبو عون، إنها تعرضت للتنمر عبر وسائل مواقع التواصل الاجتماعى بعدما تخرجت من الجامعة.

وأضافت خلال لقاءها مع الإعلامى رامى رضوان عبر قناة dmc على هامش تغطية منتدى شباب العالم من شرم الشيخ، أنها تضررت بشكل كبير من هؤلاء على مواقع التواصل وكانت تحاول أن تعلم كيف تتعامل معهم، لكن كانت غافلة وساذجة للغاية، وتثق فى الناس بسهولة، وهذا ما أثر على صحتها بشكل كبير جدا، متابعة :”كانت تجربة مدمرة للغاية، وازداد وزنى 50 كجم خلال عام ونصف، وفقدت الثقة فى نفسى”.

وأضافت أروى أبو عون، أنها على الرغم من السلبيات الكثيرة “للسوشيال ميديا”، إلا إنه كان له ايجابية وحيدة فى حياتها، وهو أن أصبح لديها طفلتين من زوجها الذى تعرفت عليه عبر “الإنترنت”.