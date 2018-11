تصدر الجزء الثاني من فيلم الإثارة والتشويق “وحوش رائعة” (فانتاستيك بيستس) إيرادات السينما الأميركية في مطلع الأسبوع، مسجلا 62 مليون دولار.

والفيلم من بطولة جوني ديب وإخراج ديفيد ياتس. وجاء فيلم الرسوم المتحركة الجديد (ذا غرينتش) في المركزالثاني، بإيرادات بلغت 38 مليون دولار. وتراجع الفيلم الدرامي (بوهيميان رابسودي) من المركز الثاني إلى المركز الثالث هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 15 مليون دولار. والفيلم بطولة رامي مالك، ولوسي بوينتن وبن هاردي، ومن إخراج برايان سينجر. وجاء فيلم “أسرة فورية” (إنستانت فاميلي) الكوميدي في المركز الرابع محققا 14.7 مليون دولار. والفيلم بطولة مارك والبيرج وروز بيرن، ومن إخراج شين أندريس. ونال فيلم “الأرامل” (ويدوز) المركز الخامس بإيرادات بلغت 12.5مليون دولار. ومن بين أبطال هذا العمل فيولا ديفيس وميشيل رودريغيز وإليزابيث ديبيكي، وهو للمخرج ستيف ماكوين.

