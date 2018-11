إجراءات سلامة جديدة بالقطارات اليابانية

نُقل عن وزارة النقل اليابانية إن السكاكين والمقصات غير المغلفة بشكل مناسب سيتم حظرها على متن جميع القطارات اعتبارا من أبريل/نيسان القادم.

جاء قرار الوزارة في أعقاب هجوم مميت بسكين في شهر يونيو/حزيران الماضي على متن قطار رصاصة شينكانسين بالقرب من طوكيو. فقد أقدم رجل يبلغ من العمر 22 عاما على طعن راكب آخر حتى الموت وإصابة راكبين آخرين.

وبموجب القواعد المعدلة، يتعين وضع السكاكين أو المقصات التي لها نصال يتجاوز طولها 6 سنتيمترات بحافظات بلاستيكية أو جلدية أو تغطيتها بورق مقوى. كما يتعين على الركاب أيضا استخدام حقاب متينة.

أما تلك التي يقل طول نصالها عن 6 سنتيمترات، فيجب حملها ضمن حقائب. يذكر أنه لن يتم تفتيش حقائب الركاب، ولكن سيكون بمقدور شركات السكك الحديدية إنزال منتهكي هذه القواعد من القطارات.

