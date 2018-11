خلصت دراسة أميركية كبيرة لمعرفة الفوائد الصحية لمكملات “فيتامين د” وزيت السمك، إلى أن تناول الزيت الغني بأوميغا-3 يمكن أن يقلل بشدة من خطر الأزمات القلبية، كما بدا أن فوائد فيتامين د تتركز في تقليل مخاطر الوفاة بمرض السرطان.

وأظهرت الدراسة، أن معدل الإصابة بأزمة قلبية لدى من تناولوا زيت السمك كان أقل بنسبة 28 بالمئة مقارنة بمن تناولوا عقاقير وهمية، وقلت المخاطر بنسبة 77 بالمئة وسط الأميركيين من أصل أفريقي. وأضافت الدكتورة جوآن مانسون رئيسة قسم الطب الوقائي في مستشفى (بريجام آند ويمن) في بوسطن، إن معدل الوفاة بسبب السرطان بين من تناولوا فيتامين د كان أقل بنسبة 25 بالمئة، وأضافت أن ذلك قد يرجع إلى أن هذا الفيتامين “ربما يؤثر على البنية الحيوية للورم، مما يقلل احتمالات انتشاره لمناطق أخرى في الجسم”. ونشرت الدراسة الجديدة على الإنترنت في دورية (نيو إنغلاند جورنال أوف مديسين). وكانت معظم الأبحاث السابقة قد ركزت على متطوعين معرضين بالفعل بشدة لخطر الإصابة بأزمة قلبية أو جلطة أو سرطان. وشملت الدراسة 25871 مشاركا لا تقل أعمارهم عن 50 عاما ولم يصب أي منهم بأزمة قلبية أو جلطة أو سرطان من قبل، وتابع أكثر من نصفهم الدراسة لأكثر من خمس سنوات. وقالت مانسون، إن النتائج الجديدة ستجعل “من يتناولون فيتامين د، أو زيت السمك بالفعل يشعرون بأنه ليس هناك ما يدفعهم للتوقف”.

