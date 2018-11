تدفقت التسريبات بشأن هاتف سامسونغ غلاكسي نوت 10 المنتظر، والذي سيصبح أكبر هاتف ينتجه عملاق الهواتف الكوري الجنوبي على الإطلاق.

حيث ذكرت بعض التقارير أن حجم شاشة الهاتف الجديد ستصل إلى 6.66 بوصة، وهي خالية من الحواف، مما يجعل الهاتف أقرب للجهاز اللوحي، وهو ما يجعله يضاهي هاتف آيفون أكس أس ماكس، كما سيمتلك شاشة مذهلة بدقة 4K ودعم HDR.

كما سيدعم غلاكسي نوت 10 الاتصال عبر شبكة 5G، وكاميرا خلفية ثلاثية العدسات وبطارية عملاقة.

هذا ومن غير المحتمل إدخال تحديثات على قلم S Pen مرة أخرى، بعد إضافة البلوتوث إليه في نسخة غلاكسي نوت 9، لكن الأهم من ذلك هو سعر الجهاز الذي لن يكون رخيصاً، حيث من المتوقع أن يصل ثمنه إلى 1300 دولار.

The post سامسونغ تسعى لمواصفات خارقة للعادة في هاتفها «نوت 10» appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا