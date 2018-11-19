5 أطعمة تخلصك من رائحة الفم الكريهة

رائحة الفم الكريهة تسبب الإحراج للكثيرين، لذلك نقدم لك اليوم عددًا من المأكولات والمشروبات الطبيعية التي ستساعدك على التخلص من هذه المشكلة بطريقة صحية وآمنة.

– عصير الليمون: من المشروبات الطبيعية التي تساعد على التخلص من رائحة الفم الكريهة، وتناول كوب واحد يوميًا من الليمون يخلصك من رائحة الفم الكريهة.

– الماء والملح: يعمل الملح والماء على قتل البكتيريا الموجودة في الفم والتي تسبب رائحة الفم الكريهة، وذلك من خلال استعمال المزيج بـ”الغرغرة”، والتي تساعد كذلك على تفتيح لون الأسنان مع الوقت.

– لبن الزبادي: من الأطعمة التي تساعد في حل المشكلة، فقط احرص على تناول كوب من الزبادي يوميًا لمدة شهرين وستلاحظ الاختلاف الكبير.

– عصير الأناناس: يعمل عصير الأناناس على تخليص فمك من الرائحة الكريهة، وذلك من خلال تناول كوب من الأناناس في اليوم.

– البقدونس: اعتماد البقدونس في المأكولات أو تناول مغلي البقدونس، يعمل على التخلص من روائح الفم الكريهة، إلى جانب ذلك يحافظ على صحة الكلى وينظفها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية