لجنة مراقبة الاعتمادات المصرفيّة تشرف على توزيع بضائع قادمة عن طريق الاعتماد في بنغازي

أخبار ليبيا24

أشرفت لجنة مراقبة الاعتمادات المصرفيّة ، التّابعة لجهاز الحرس بنغازي ، على توزيع بضائع قادمة عن طريق الاعتماد ، وذلك برئاسة النّيابة العامة وبالتّعاون مع غرفة التّجارة والصناعة بنغازي .

وأوضح المركز الإعلامي في جهاز الحرس البلديّ، أنه تمّ توزيع حليب (1) لتر وبقوليات معلبة، في المولات والمحلّات التّجارية المسجّلة في غرفة التّجارة والصناعة بنغازي.

وأضاف المركز الإعلامي في الجهاز أنه تمّ توزيع شاشات، بسعر مدعوم وسوف يتمّ الأسبوع المقبل، الإشراف على توزيع لحوم أبقار مستوردة وزيت الطّهي.

وأعلن الجهاز ، عن تكليف دوريّات من غرفة عمليات الحرس البلديّ، غرب بنغازي ، للعمل في الفترة المسائيّة مع البوابات الأمنيّة ؛ لضبط الشّاحنات التي تحمل المواد الغذائيّة وتفتيشها والتأكّد من صلاحيّتها ، ومدى مطابقتها للمواصفات القياسيّة.

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