إيجابيات وسلبيات التكنولوجيا في الحياة اليومية

في مقالات سابقة تم التطرق الى مجموعة من الايجابيات والسلبيات المصاحبة للتكنولوجيا للاطفال ومن بعد في المدارس، وفى السطور التالية سيكون التطرق الى مجموعة من ايجابيات وسلبيات التكنولوجيا في الحياة اليومية، وهى حقائق عملية بالدول التى تطبق التكنولوجيا، وقد تكون لها علاقة بالدول التى بدأت او في طريقها لتطبيق التكنولوجيا في مجالات الحياة بها.

من المعروف كحقيقة أن التكنولوجيا قد سهلت حياة البشر واثبتت أنها بمثابة نعمة كبيرة في عملية تطوير الثقافة والمجتمع وذات الفائدة للبشرية، ومع ذلك فإن أي شيء سيء من التكنولوجيا يجب الحذر منه، والعمل على تلافيه ويكون استخدام التكنولوجيا مع الحرص الواجب والحذر، فاليوم التكنولوجيا مهمة جداً لأنها تستخدم في كل شيء تقريباً، وفي العديد من دول العالم اليوم لا يمكن للناس العيش بدون تكنولوجيات مثل التلفزيونات والفضائيات والهواتف المحمولة والذكية وأجهزة الحاسوب والانترنت وانترنت الاشياء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها الكثير.

لقد أخذت هذه التكنولوجيات ببطء دورا جوهريا في حياة الناس اليومية، وكونهم بدونهما يعد أمرا لا يمكن تصوره بالنسبة لهم.

منذ إدخال الأدوات الإلكترونية مثل الهواتف المحمولة والذكية والأجهزة اللوحية ومشغلات الموسيقى المحمولة، تم تبسيط حياة الأشخاص إلى حد كبير بفضل الخدمات التي تقدمها هذه الأجهزة، وبغض النظر عن آثار هذه العناصر فقد، أصبحت الحياة أسهل بكثير والناس أحرار وقادرين على القيام باعمالهم بشكل اسهل ومثال ذلك امكانيات القيام بأعمال تجارية وخدمات مصرفية أثناء التنقل.

لفهم التكنولوجيا يجب على المرء أن يعرف ما الذي تقدمه من حيث المزايا والايجابيات ولكن أيضا المساوئ والسلبيات، ونظرا لأن معظم الاكتشافات التكنولوجية تهدف إلى تقليل الجهد البشري فهذا يعني أن المزيد من العمل يتم بواسطة الآلات مما يعنى العمل الأقل بالنسبة للناس، حيث أصبحت العمليات مؤتمتة وأصبحت العديد من الوظائف زائدة عن الحاجة، وبالتالى ومثل كل شيء فالتكنولوجيا لديها ايجابيات ومزايا وسلبيات وعيوب ومن بين ذلك:

اولا: الايجابيات والمزايا

تساهم بشكل كبير فى جعل حياة الإنسان مريحة، فكل ما تتم رؤيته ويستخدم في حياة الانسان اليومية غالبا ما تكون ورائه التكنولوجيا، فالملابس والمنزل والسيارة والطرق السريعة والجسور والهاتف المحمول والذكى والمكيف والثلاجة، وما إلى ذلك كلها أمثلة على التنفيذ الناجح للتكنولوجيا. المساهمة في زيادة إنتاج الغذاء فالبشر يعتمد على الغذاء من أجل الحياة ومع إدخال أساليب وتكنولوجيات الزراعة، حيث يمكن للبشر زيادة إنتاج الغذاء فقد ساعدت تكنولوجيات الري الحديثة في زراعة الأراضي التي كانت تعتبر جرداء، وتساعد المعدات الزراعية مثل الجرارات المزارع في مزرعته، واليوم لتطبيقات انترنت الاشياء في الزراعة دور اساسى وكبير بالاضافة الى الطائرات بدون طيار. لها دور كبير فى زيادة الإنتاج الصناعي وذلك نتيجة لإدخال التكنولوجيا في عملية إنتاج السلع، فقد حدثت زيادة هائلة في الناتج الصناعي وأدت أتمتة عمليات الصناعات إلى معالجة المهام بفعالية وكفاءة، وتستفيد الصناعات الكبيرة من التكنولوجيا الهندسية للإنتاج على نطاق واسع للبضائع، وينتظر ويتوقع ان يكون هناك تغيير كامل للصناعة بدخول الجيل الرابع لها. تاثير التكنولوجيا بشكل إيجابي على أنشطة ونمو الأعمال التي تشمل التصنيع والبيع والتسويق والتوزيع والتسجيل وما الى ذلك، فلقد تطورت التكنولوجيا في كل مجال من مجالات الأنشطة التجارية، حيث تحتاج الشركات إلى إجراء تنوع كبير في الحسابات الرياضية لأغراض مختلفة مثل العد وتكلفة التقدير والأرباح والخسائر وما إلى ذلك، فقبل إدخال الآلات الحاسبة كان يتم إجراء جميع هذه الحسابات الرياضية يدويا فمع إدخال أجهزة الحاسوب، فاصبحت معالجة بيانات الأعمال الكبيرة وتخزينها بشكل فعال في أجهزة الحاسوب، ويعد نمو التجارة الإلكترونية مثالا على كيفية الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات في حياة البشر. المساعدة في الاستخدام الأفضل للموارد المتنوعة وخاصة الطبيعية منها والاستفادة منها، فعلى سبيل المثال مكنت تكنولوجيات الري من الاستفادة بشكل أفضل من الموارد المائية في مجال الزراعة، وتستخدم محطات توليد الطاقة الكهرمائية ومحطات الطاقة الحرارية ومحطات الطاقة النووية وما إلى ذلك. سهولة السفر والانتقال من مكان الى اخر سواء بواسطة وسائل النقل البرية او الجوية او البحرية ودائما هناك الجديد. تحسين طرق ووسائل الاتصال حيث تساعد المطابع والإنترنت والهاتف والبريد الإلكتروني وتكنولوجيات الاتصال الأخرى على التواصل على نطاق عالمي وفى اى وقت واى مكان. توفير وتسليم الدروس الافتراضية في العديد من المدارس، اذ ان التعلم الإلكتروني يعد مفهوم جديد نسبيا حيث يستفيد الطلاب من الإنترنت لتنزيل مواد دراسية في شكل نص وصوت ومقاطع فيديو. من يتابع ويتعايش مع الرعاية الصحية التى أحدثت فيها التكنولوجيا نقلة كبيرة، فإن الأدوات التشخيصية الرقمية المختلفة مثل أجهزة الأشعة السينية وجهاز مراقبة ضغط الدم وجهاز قياس مستوى الجلوكوز وما الى ذلك، وبالتالى فالتكنولوجيا جعلت من التشخيص الدقيق للمشكلات الصحية، حيث يؤدى التشخيص الدقيق للمرض إلى علاج أسرع وفعال للمريض، ويمكن للتكنولوجيا المساعدة في علاج المزيد من المرضى وبالتالي إنقاذ العديد من الأرواح ومكافحة الفيروسات والبكتيريا الضارة. تعد التكنولوجيات الناشئة مثل تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا النانو وما إلى ذلك من بين التكنولوجيات الأكثر أهمية في العصر الحديث، فإن إدخال أجهزة الحاسوب والإنترنت والهواتف الذكية وغيرها يكون له تأثير عميق على عامة الناس، ويتم إجراء الكثير من الأبحاث في مجال الذكاء الاصطناعي. تساعد تكنولوجيات الحفاظ على الأغذية المساهمة في التغلب على أزمة الغذاء، فتكنولوجيات حفظ الأغذية مثل التجميد والتعليب والتعبئة والتغليف والتجفيف وما إلى ذلك، تمنع أو تبطئ نمو البكتيريا والخميرة مما يساعد في الحفاظ على المواد الغذائية التي يمكن استهلاكها في المستقبل. يتم تطبيق الهندسة المعمارية والبناء والهندسة الحديثة في تصميم ناطحات السحاب الحضرية والجسور والممرات، وتسعى التكنولوجيات الأحدث باستمرار إلى الاستفادة من مواد بناء موثوقة وصديقة للبيئة، كما يتم التركيز على الفضاء والضوء والسلامة.

ثانيا: السلبيات والعيوب

يؤدى الاستخدام الكثيف للتكنولوجيا إلى زيادة المخلفات في البيئة، وقد يؤدي تفريغ المخلفات الصناعية في البيئة إلى تقويض جودة التربة والماء والهواء وما إلى ذلك، ويعد انبعاث عوادم السيارات من بين الأسباب الرئيسية لتلوث الهواء، والامر نفسه عند الاستخدام المفرط للمبيدات في الزراعة يؤدى إلى تآكل التربة. استنزاف أسرع من احتياطيات الموارد الطبيعية فالمعدات الحديثة قوية جدا يمكنها بسرعة استخراج كمية هائلة من الموارد الطبيعية، ومع ذلك فإن إجمالي الاحتياطيات من الموارد الطبيعية ينضب نتيجة للاستخراج ألاسرع للموارد الطبيعية. إنتاج المنتجات غير المرغوب فيها حيث فتحت التكنولوجيا أبوابا لإنتاج المنتجات غير المرغوب فيها او قلة الطلب عليها أو المنتجات غير الضرورية. إضاعة الوقت في الأنشطة غير الإنتاجية فبعض الناس يضيعون الكثير من الوقت والطاقة في القيام بأنشطة غير منتجة، فعلى سبيل المثال مكنت الإنترنت الناس من التصفح للحصول على معلومات، ومع ذلك بعض الناس يدمنون على أنشطة الإنترنت مثل التصفح والألعاب وما إلى ذلك مما يؤدى الى إضاعة الوقت والطاقة. التبعية المفرطة حيث ان الاعتماد على التكنولوجيا يزداد في جل المهام، مثل السيارات وأجهزة الحاسوب والهواتف الذكية وما الى ذلك، حيث يشعر الفرد بالعجز إذا فشل أي من هذه المعدات أو الآلات أو الأدوات التكنولوجية في الأداء، ولقد تم اعتماد التكنولوجيا في الحياة لدرجة أنه من الصعب وقد يصل الامر الى المستحيل التفكير في أداء المهام اليومية دون مساعدة التكنولوجيا. التأثير على الصحة فالتكنولوجيات المختلفة جعلت الحياة مريحة على حساب الصحة، اذ إن غياب الهواء النظيف والماء يشكلان خطرا على صحة الإنسان والضجيج العالي للمركبات والمصانع يعطل الحواس السمعية البشرية والاستخدام المفرط للحواسيب وللهواتف الذكية يسبب مشاكل تتعلق بالإجهاد وبالصحة عموما. تساهم التكنولوجيا فى زيادة الفجوة الاجتماعية فليس كل الناس يعرفون الاستفادة المثلى من التكنولوجيا، فبعضهم يستخدمون التكنولوجيات الحديثة للعمل في صالحهم، في حين أن هناك آخرون يجدون أنفسهم في حالة بائسة، وهذا قد يسبب فجوة في المجتمع وعلاوة على ذلك يتم إنشاء حالة الفجوة الرقمية عند الكثير من الناس الذين لا يستطيعون الوصول إلى التكنولوجيات الرقمية مثل الإنترنت وأجهزة الحاسوب. تساهم في انتشار امراض السمنة والخمول والاكتئاب وغيرها.

