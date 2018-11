شركة شارب تطرح هاتفاً شبيهاً بشكل ومواصفات آيفون X

كشفت شركة شارب عن هاتفها الجديد “Aquos R2 Compact” بمواصفات تجعل منه واحداً من أكثر الهواتف تميزاً في الأسواق.

وجاء تصميم الشاشة من الأعلى بفتحة للكاميرا كما في هواتف آيفون الجديدة، ومن الأسفل بفتحة أخرى لماسح بصمات الأصابع، فضلاً عن أنها طورت بشكل يسمح بتقسيم صورتها طوليا إلى نصفين، لتظهر فيها صورتان متوازيتان، أو نصان مكتوبان.

هذا وتبلغ دقة شاشة LCD في هذا الهاتف “2280×1080″، أما حجمها فـ 5.2 بوصة، وبالنسبة للمعالج فجاء “Snapdragon 845″، وذاكرة الوصول العشوائي 4 غيغابايت، ومساحة التخزين الداخلية 64 غيغابايت.

كما يحوي الجهاز أيضا بطارية بسعة 2500 ميلي أمبير، وكاميرا أساسية بدقة 22.6 ميغابيكسل، ونظام تشغيل “Android 9 Pie” الأحدث.

