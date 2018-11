كشفت مواقع مهتمة بشؤون السيارات عن فئات المركبات المتوقع أن تكون محط أنظار الزوار في معرض لوس أنجلس الذي سيعقد ما بين 26 نوفمبر و9 ديسمبر من العام الجاري.

حيث يأتي على رأس القائمة سيارة “Palisade” وهي أكبر سيارات هيونداي الكروس أوفر، والمتوقع أن تطرح بمحرك بـ6 أسطوانات، وسعة 3.3 ليتر، بقوة 290 حصاناً.

أما بالنسبة للسيارة الثانية فهي من نوع “Soul” ومن المتوقع أن تحمل تعديلات جديدة من حيث تقنيات القيادة، والمحرك، مع الحفاظ على الملامح الأساسية لسيارات هذه العائلة التي تطرحها شركة كيا.

ويتوقع محللون طرح سيارة الفئة الثالثة من مازدا، والمتوقع أن تكون جديدة كليا من حيث المظهر الخارجي، والتقنيات والتصميم الداخلي، وأن تأتي بنماذج ومحركات هجينة.

ورابعا جاءت سيارة “بورش 992” الرياضية، التي ستطرح بمحركات توربينية جديدة، قادرة على الوصول بها إلى سرعة 300 كلم/ساعة.

The post عشاق السرعة في موعد مع سيارات جديدة بمحركات وهياكل هجينة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا