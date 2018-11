أكد علماء جامعة لوبورو البريطانية أن الحمام الساخن يمكن أن يخفض مستوى السكر في الدم والالتهابات لدى الأشخاص الخاملين وقليلي الحركة.

حيث قال أحد الباحثين:

“الماء الساخن يخفض مستوى الالتهابات والسكر في الدم عند الأشخاص الخاملين الذين لا يمارسون أي نشاط بدني أو لا يرغبون بذلك”.

هذا وأجرى الباحثون تجربة شارك فيها رجال يعانون من السمنة والخمول، كان عليهم غمر أجسامهم حتى الرقبة في حوض فيه ماء ساخن درجة حرارته 39 درجة مئوية لفترة معينة، وكان المشاركون يقومون بهذا يومياً، ما أدى في النهاية إلى انخفاض مستوى السكر والأنسولين في الدم على الريق.

من جهة أخرى فإن للحمام الساخن آثار سلبية، حيث لا يمكن للذين يعانون من أمراض مزمنة مثل التهاب المثانة وأمراض الجهاز البولي والبواسير والأمراض الجلدية الاستحمام فيها.

The post الماء الساخن يُقلل مستوى السكر في الدم ويخفض حدة الالتهابات appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا